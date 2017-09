Bergse ondernemers halen ruim 2500 euro op voor Sint Maarten

Het idee voor een inzamelingsactie komt van Leon Videler, voorzitter van ondernemersvereniging Sterck. "De beelden van Sint Maarten hebben mij geraakt. Er moest wat gebeuren. Vanochtend heb ik tweehonderd collectebussen uitgedeeld aan de ondernemers." Ook is een sponsoractie gehouden. Wethouder Patrick van der Velden, die ook een collecteubus kreeg, is hoogst persoonlijk het gemeentehuis rondgegaan. "Het weegt behoorlijk. Of het een hoog bedrag is weet ik niet, maar alle beetjes helpen", zei hij tijdens de overhandiging aan Videler.

Bij Inspire Coffee in de Zuivelstraat staat de collectebus van Sterck tussen de appeltaart en de pinautomaat. Eigenaar Thonie van der Ree vindt het een fantastische actie. "Je ziet het op televisie. De mensen hebben niets over. Zitten zonder water en eten. Het is fijn als je dan als ondernemer iets kunt beteken. Alle fooi doneren we vandaag aan Sint Maarten. Ook kunnen klanten zelf geld in de bus doen."

Dat gebeurt volop. Antonio Satolli, die net een kopje koffie heeft gedronken bij Van der Ree, doneert zijn laatste munten. "Je wil die mensen toch een beetje helpen. Op deze manier is het net wat persoonlijker dan dat je geld overmaakt." Ook Lieke Withagen, eigenaresse van Brownies & Downies, omarmt de actie. "Bij het afrekenen vragen we onze klanten of ze een donatie willen doen. Dat wordt trouwens volop gedaan. Mensen leven echt mee."