Bergse nozems starten bromfietsclub

Bouwplan­nen Bergen op Zoom voorlopig in de wacht

6:00 BERGEN OP ZOOM - Toekomstige bouwplannen liggen voorlopig allemaal even in de ijskast. De gemeente Bergen op Zoom moet wachten op een berekeningsmethode vanuit de overheid en die laat even op zich wachten. Concreet betekent het dat in ieder geval de plannen voor de Zuneha- en Hemi-terreinen in Halsteren en het Scheldebalkon in Bergen op Zoom vertraging oplopen.