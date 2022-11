Bergse muzikant en dichter vinden elkaar: ‘Meer mensen bereiken met poëzie via Spotify’

BERGEN OP ZOOM - De bundel Spertijd van dichter Albert Hagenaars verscheen in 1982. Veertig jaar later maakte Wim van den Boom muziek bij tien gedichten daaruit. Het resultaat is te beluisteren op Spotify.

Poëzie is volgens dichter Albert Hagenaars (67) vaak bestemd voor een klein publiek. ,,Het is de stiefdochter van de literatuur. Muziek overschrijdt dat met gemak. Het kan zomaar gebeuren dat er meer mensen kennismaken met deze gedichten via Spotify dan via papier. Hoewel ik niet mag klagen; Spertijd is aan zijn derde druk toe. Niet slecht voor een poëziebundel.”

Stadsprofielen

De gedichten in de bundel bestaan uit stadsprofielen, handelend steeds over een benauwde periode. De meeste teksten dragen slechts de naam van de stad als titel. In Bergen op Zoom handelt het over ‘een katholieke wandeling, in heidense herfstnacht’, de tekst Berlijn beschrijft de periode dat de muur er nog stond. ,,Elk gedicht heeft iets beklemmends. Vandaar ook de titel: Spertijd.”

Sakko-prijs voor zijn oeuvre

Hagenaars bleef schrijver; gedichten, romans, vertalingen en kritieken. In 2007 ontving hij de Sakko-prijs voor zijn oeuvre. Wim van den Boom (68) werkte als HR-manager bij een multinational, maar maakt daarnaast al sinds zijn 16de muziek. Ze groeiden vlak bij elkaar op, in Halsteren, al deden ze verder alles in Bergen op Zoom. Van den Boom: ,,Na onze tienertijd scheidden onze wegen. Tot we elkaar in coronatijd op straat weer tegenkwamen. ‘Lang geleden’, riepen we allebei uit. We bleven meteen een half uur staan praten.”

Van den Boom was in 2020 net met pensioen. ,,Muziek werd opnieuw belangrijker in mijn leven. Ik ben volledig autodidact en speel op een eigenwijze manier. Ik speel links op een rechtshandige gitaar, zonder de snaren om te draaien.” In de jaren zeventig werkte hij kort met de Amerikaanse dichter Gary Meyers. Hij componeerde muziek bij zijn teksten. ,,We maakten wat cassettes, maar tot een plaat kwam het niet. Hij was nogal een reislustig type.”

Tien teksten inspreken

Van den Boom speelt ook bij het Bergse vijftal One Time. Zijn ontmoeting met Hagenaars zorgde voor nieuwe inspiratie. ,,Ik ben niet zo bekwaam in het schrijven van teksten, maar Albert wel. Ik vind het fijn om muziek daarbij te componeren. Creëren. Iets ontstaat wat er nog niet eerder was.” Hagenaars koos tien teksten uit en sprak die zelf in. ,,Ik selecteerde ze op kwaliteit. Ook woog ik mee of ik er een speciale relatie mee had. Dat was het geval met Montreuil, dat ik aan mijn vader opdroeg. Hij praatte nooit over zijn zware oorlogstijd in Duitsland. Ook verwerkte ik in het gedicht dat hij gek was op opera. Opvallend, voor een arbeidersjongen.”

Beklemmende sfeer vangen in muziek

Van den Boom componeerde op gitaar, soms ook piano en andere instrumenten. ,,Het ritme voor de compositie bij Gare du Nord komt van een sample, de rest speelde ik zelf.” Hagenaars: ,,Hij ving de beklemmende sfeer van de gedichten in muziek. Heel speciaal vind ik sommige effecten. Zo heeft hij mijn woorden ‘snerpende aria’s’ in Montreuil vertaald naar zijn gitaarspel. We hebben tijdens dit project veel overlegd. Die ruim 40 jaar dat we elkaar niet zagen hebben we inmiddels ruimschoots ingehaald.”

Spertijd van Wim van den Boom & Albert Hagenaars is te beluisteren via Spotify. De poëziebundel Spertijd is te koop in de boekhandel.

Link: open.spotify.com/album/7im5423cLCxDd5drDI2HQD?si=4j4Bf30kT5uFbTjBugwyTw