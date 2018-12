Bergse moeder en dochter winnen WK buikdansen

BERGEN OP ZOOM - Het was de zwaarste wedstrijd waar ze ooit aan meegedaan hebben en de concurrentie was moordend, maar het harde trainen heeft zijn vruchten afgeworpen. Afgelopen weekend werden Dimphij (41) en Roos Kuijpers (15) wereldkampioen buikdansen bij het WK in Duisburg. Moeder en dochter gingen er vandoor met de hoofdprijs bij de formaties in de categorie 'Classic Oriental.'

In de solocategorie moest Roos genoegen nemen met de tweede plaats. Uiteraard heel knap, maar zeker omdat de concurrentie wel van wanten wist. ,,In Rusland, Polen en Oekraïne worden de meisjes gedrild. Het zijn voornamelijk miljonairs. Ze worden getraind door professionals die de choreografie bedenken. Wij moeten het allemaal zelf doen. Roos bedenkt haar dansen zelf en ik coach haar. Ik heb liever dat ze zichzelf ontwikkelt en zichzelf vindt in het dansen dan dat ze alleen maar instructies aanneemt van een ander", vertelt haar moeder.

Kriebels in de buik

Dimphij begon met buikdansen na een vakantie in Egypte. ,,Al zit daar wel wat meer geschiedenis achter. Ik ben opgegroeid in Saoedi-Arabië en Libië. Mijn moeder buikdanste ook en als klein kind zat ik dan op haar heup", vertelt ze. Na een zware tijd pakte ze in 2009 het dansen weer op. ,,Op vakantie in Egypte was er een buikdanseres in het hotel. Het begon te kriebelen. Ik zat in strijd met mijn gezondheid en had een zware tijd achter de rug, ik wilde een momentje voor mezelf. Veel kon ik toen niet. Ik vond een lerares in Bergen op Zoom. Toen ik begon, wilde Roos ook."on

Als moeder en dochter dansen, lijkt het bijna alsof hun lichaam van rubber is gemaakt. Zó soepel bewegen ze. Buikdansen lijkt misschien niet weggelegd voor de wat houterige types, maar Dimphij probeert dat idee de wereld uit te helpen. ,,Iedereen kan het, je hoeft geen soepel lichaam te hebben. Ook mensen met een handicap kunnen buikdansen. Ik heb borstkanker gehad. Daardoor kreeg ik mijn armen niet hoger dan mijn schouders. En nu ben ik wereldkampioen."

Hoe moet het nou?

Samen kijken ze de video van Roos' optreden terug. ,,Hier moeten we aan werken. Je handen moeten plat op de grond en je voeten moeten recht", zegt Dimphij terwijl ze kijkt naar de opname van Roos die, op haar rug op de grond liggend, een muntje op haar buik omkantelt door puur haar buikspieren te gebruiken. De moeder coacht haar dochter, maar ze hebben beiden veel aan elkaar. ,,Als we een wedstrijd hebben, doe ik meestal mijn moeders make-up", legt Roos uit. ,,En ik maak Roos' kleding", vult haar moeder haar aan.

In het toewerken naar een wedstrijd trainen ze elke dag minstens een uur. Daarnaast loopt Roos stage in het familiebedrijf, waar ook de dansruimte zich bevindt. Moeder en dochter brengen dus heel veel tijd door samen. ,,Mijn moeder is mijn beste vriendin", verklaart Roos. ,,Dat hoor je niet vaak van een puber, hè?" lacht Dimphij. ,,We hebben als gezin veel meegemaakt. Daardoor, en ook door het puberen, is ze best onzeker geworden", legt Dimphij uit. ,,Bij mijn moeder kan ik echt mezelf zijn", vindt Roos.

Normaal gesproken is Roos best verlegen, maar als ze in haar kostuum op het podium staat verandert ze in haar alter-ego Warda -Arabisch voor roos- en is die verlegenheid nergens meer te bekennen. ,,Dan ben ik een heel ander persoon. Als ik aan het trainen ben, draait het even alleen om mij."

De volgende stap is een wedstrijd in Barcelona, als ze het financieel rondkrijgen. ,,We willen het graag meemaken. Dat is een Egyptian wedstrijd, dat is weer een andere tak. De filmindustrie heeft een beeld van geld, seks en mannen geschetst. Dat is heel wat anders dan hoe wij dansen. Daarom bied ik mijn lessen ook aan als oriental dancing, omdat mensen soms afgeschrikt worden door het beeld dat ze in hun hoofd hebben van buikdansen", legt Dimphij uit.