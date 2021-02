Bergse Mediamarkt naar De Zeeland: ‘In de binnenstad wilden ze niet verder’

De elektronikagigant strijkt in de tweede helft van dit jaar neer in het glazen pand naast de bouwmarkt van de Praxis. Dit opvallende gedeelte van de nieuwbouw van De Zeeland kende tot nu toe nog geen huurders. Over twee verdiepingen beschikt het bedrijf straks volgens Slaats over 3000 vierkante meter. Dat is fors kleiner dan de winkel aan de Burg. van Hasseltstraat. Daar gaat het nu nog om 4600 vierkante meter.