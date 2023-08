Bergse majoor Kelling pleit voor meer historisch besef en respect: ‘Ik stoor me aan het egoïsme’

Achttal studio's in Ossend­recht voor statushou­ders in plaats van arbeidsmi­gran­ten: 'Achter­stand inlopen’

OSSENDRECHT - In het pand achter het voormalige gemeentehuis in Ossendrecht, waar al jaren arbeidsmigranten wonen, brengt de gemeente Woensdrecht sinds woensdag acht statushouders onder. Daar is een huurcontract voor afgesloten.