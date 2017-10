Bergse Liesanne in musical My Fair Lady

BERGEN OP ZOOM - De Bergse Liesanne van Dongen volgt een opleiding musicaltheater. Haar eindstage is een tournee in het ensemble van de musical My Fair Lady. ,,De try-outs zijn voor thuispubliek in De Maagd, de première is straks in het Amsterdamse Carré!"

De 22-jarige Liesanne van Dongen straalt. Ze is nog even een weekendje overgekomen naar haar ouderlijk huis in Bergen op Zoom, maar woont inmiddels in Amsterdam, de uitvalsbasis van deze grote musicalproductie.

,,Ik mag meteen aan het echte werk ruiken. My Fair Lady is een echte klassieker. Het is geweldig om tijdens je eerste productie meteen zoveel mee te maken. Het is puur genieten en een privilege om met zulke hoofdrolspelers te mogen werken. Ik leer daar zo onwijs veel van."

Het verhaal van My Fair Lady is gebaseerd op het boek Pygmalion van George Bernard Shaw. De eerste versie van de musical werd opgevoerd in 1956 op Broadway met Julie Andrews (als Eliza Doolittle) en Rex Harrison (professor Higgins). Heel bekend is ook de met acht Oscars bekroonde filmversie uit 1964 met Audrey Hepburn. In Nederland kreeg de beroemde musical een aantal memorabele uitvoeringen.

Ook de cast van de nieuwe versie, met hoofdrollen voor Esmée Dekker, Chris Tates, Sjoukje Hooymaayer en Alfred van den Heuvel, is indrukwekkend te noemen. Liesanne is terug te vinden in het ensemble (zes jongens, zes meiden) dat zich daar omheen begeeft. ,,Ik ben zeer regelmatig op het toneel aanwezig, zingend, acterend en dansend. We liften de songs op. Tijdens de opening meteen al, maar ook tijdens veel andere scènes. Ik switch tussen verschillende rollen. Soms ben ik bediende, soms iemand uit de high society. Als 'swing' moet ik kunnen schuiven naar alle andere posities van de vrouwen binnen het ensemble. Een leuke uitdaging!"

Liesanne zit in het vierde jaar van de opleiding musicaltheater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Voor de rol in My Fair Lady deed ze auditie. ,,Je studeert een lied en scene in en er is een dansauditie. Ik zong bijvoorbeeld Hopelesly Devoted To You, van Olivia Newton John uit Grease. Dat doe je op je eigen manier. Verder is het hopen dat ze jouw zang en dans goed genoeg vinden en dat dat binnen de voorstelling past. Twee dagen later belden ze met de vraag of ik mee wilde doen. Ik zei: Graag!"

Op een podium staan is niet nieuw voor Liesanne. Tijdens haar schooltijd op de Havo en het VWO op het Mollerlyceum was ze leadzangeres van de groep Back-Up en met Jens Wierckx won ze in 2014 de Singer-Songwriter Contest in Gebouw-T. ,,Daarvoor nog heb ik op hoog niveau aan Ierse dans gedaan. Wedstrijden tot in Wenen en Milaan. Op mijn twaalfde was ik Europees Kampioen. Ik zag heel jong een Ierse dansles op een open dag op het CKB. Ik vond dat stoer, wist meteen dat ik dat wilde en vanaf mijn vijfde kreeg ik les van de Ierse juf Ann Gallagher."

Liesanne weet zeker dat daar de basis is gelegd voor wat ze nu doet. ,,Daar heb ik mijn discipline en dat harde werken geleerd. Wil je iets bereiken, dan moet je er alles voor over hebben. In het schuurtje achter in de tuin werd een dansvloertje gelegd en een grote spiegel opgehangen. Iedere dag drie uur trainen, buiten de lessen op het CKB en de wedstrijden. Dat is topsport bedrijven. Daar heb ik nu nog altijd profijt van. Musical is ook echt iets voor mij. Het is de perfecte combinatie van de disciplines dans, zang en acteren. Geen idee waar dat ooit toe leidt, want die disciplines zijn ook los van elkaar uit te voeren. Zo lijkt het me ook leuk om ooit in een film te spelen. Maar eerst geniet ik enorm van haar tijd bij My Fair Lady. Dat komt uit, want we spelen straks zes voorstellingen per week. Stiekem hoop ik af en toe nog wel naar Berrege te kunnen komen. Vooral met Vastenavend!"