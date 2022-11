Bergse Leutneutbonnen zijn duurder dan ooit: zoveel betaal je voor een biertje

Manon staat vrijdag weer bij het geitje van haar overovero­ver­groot­moe­der: ‘Het gaat weer beginnen’

BERGEN OP ZOOM - Manon Paauwe (28) heeft een bijzondere band met Vastenavend. Ze is een nazaat van Mie Verbiest, in Bergen op Zoom beter bekend als Mie d’n Os met haar geitje. Dat beest is vereeuwigd met het beeld op het Bleekveldje, waar drommen Bergenaren vrijdag weer plechtig beloven er een mooie Vastenavend van te zullen maken.

9 november