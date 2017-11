Bergse leraar Van Oers (71) staat al 50 jaar voor de klas

De jongeman is Lauran van Oers, 71 jaar en wiskundedocent in de bovenbouw van havo en vwo op regionale scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom. Maandag staat hij precies vijftig jaar voor de klas. Vijftig jaar! ,,Weet je wat zo leuk is? Iets heel moeilijks uitleggen en zien dat leerlingen het begrijpen. Wiskunde is één grote berg van kunstjes, trucjes en weetjes. Alleen als je doorzet, krijg je die berg onder de knie.''

U bent zelf hét voorbeeld van doorzetten. We kennen de verhalen over leraren die uitvallen door stress en regeldruk, die ruim voor hun zestigste snakken naar pensioen. Maar u gaat volle bak door...

,,Ach, ik blijf graag betrokken, maak thuis nog steeds alle wiskunde-opgaven zelf. Ben soms ook moe, hoor. Collega's zeggen wel eens: 'Lauran, je hoeft niet meer bij elke vergadering te zijn'. Maar ik ga toch. Omdat ik wil horen wat er speelt en graag mijn mening geef. Over regeldruk gesproken. Daar kan ik heel chagrijnig van worden. Toen ik in '67 begon, was je eigen baas in de klas. Ik kon als leraar mijn eigen creativiteit kwijt. Nu zit alles vast in protocollen en voorschriften. In de jaren '90 ontwikkelde ik een eigen trainingssyteem dat meetelde voor het schoolexamen. Dat zorgde voor aantoonbaar betere resultaten bij de leerlingen. Echt heel jammer dat dit niet meer mag.''

En dan zit u ook nog opgescheept met eigenwijze, lastige pubers.

,,Brutale leerlingen maak ik niet vaak mee. In vergelijking met vroeger is de omgang spontaner en amicaal. 'Goed weekend gehad, meneer?' Ik hoor collega's wel eens zeggen dat ze het raar vinden als leerlingen hun huiswerk laten versloffen. Ik snap dat heel goed. De middelbare schooltijd is voor pubers de meest turbulente tijd van hun leven. Ze moeten zichzelf ontdekken, zijn met heel andere dingen bezig dan school. Ik was zelf ook niet zo'n ijverige leerling. Bleef in de vierde klas van het Mollerlyceum zelfs zitten. Muziek en elektronica waren veel interessanter. Natuurlijk zet ik alles op alles om mijn leerlingen goed te laten presteren. Het vak wiskunde is maatschappelijk steeds belangrijker geworden. Maar ik zie het ook als mijn opdracht om kinderen in deze levensfase een tevreden gevoel over zichzelf te laten krijgen. Je bouwt een band op. Leerlingen die net niet overgaan of zakken voor een examen, hebben een rottige tijd. Maar dat geldt net zo goed voor hun leraar. Dat wordt wel eens vergeten.''

In die vijftig jaar nooit overwogen om iets anders te gaan doen?

,,Iedereen maakt in zijn leven een periode mee dat'ie denkt: 'Is dit het nou?' In de digitalisering van het onderwijs vond ik een nieuwe uitdaging. Heb mijn eigen computerprogramma Wisster ontwikkeld, waarmee leerlingen in de klas korte individuele en herkansbare testjes doen die het huiswerk controleren. Dat werkt geweldig. Ik krijg van leerlingen terug dat ze het fijn vinden om beloond te worden voor het maken van huiswerk. Straf geven omdat ze géén huiswerk maken, levert niets op. Vanwege Wisster heb ik vier vaste computers in de klas die ik altijd nodig heb. Vandaar dat ik als enige op 't Rijks mijn eigen leslokaal heb. Lokaal 212 is van Lauran van Oers. Mooi hè.''

U memoreerde net dat u zelf niet overliep van ambitie op de middelbare school. Toch is het goed gekomen.

,,Halverwege het examenjaar in de vijfde klas van HBS-B ben ik eraan gaan trekken. En slaagde voor wiskunde met twee negens en een acht! Toch ging ik elektronica doen op de hts in Breda. Dat avontuur duurde maar kort. Ik vond het helemaal niks. Dus werd het toch wiskunde. Ik wil altijd doorgronden hoe leerlingen de vraagstukken oplossen. Bij het nakijken van examens zie ik soms een juiste uitkomst, terwijl de redenering niet te volgen is. Daar kan ik wakker van liggen, want de redenering moet deugen om het goed te rekenen. Als ik het, soms midden in de nacht, ontrafel, ben ik zielsgelukkig.''

In vijftig jaar onderwijs is zo ongeveer alles veranderd. Ten goede of ten slechte?

,,Ik weet nog dat leraren rookten in de klas! En dat het in de jaren '80 heel gewoon was dat leerlingen tijdens schoolfeesten een pilsje dronken... Tja, was het vroeger beter of slechter? Belangrijker: ik kom uit de tijd dat klassen met meer dan 25 leerlingen verplicht gesplitst werden. Nu zijn de groepen weer veel groter. Klassen met 32 of meer zijn geen uitzondering meer. Dat is ook nog inclusief zorgleerlingen. Kan natuurlijk niet! Het is pas werkbaar als je zorgleerlingen dubbelt telt voor de groepsgrootte. Beter voor de zorgleerlingen zelf, beter voor de andere leerlingen, beter voor de docent. Hopelijk dat de nieuwe onderwijsminister dat ook gaat snappen.''

Hoe lang gaat u nog door?

,,Ik ben nu vijftig jaar leraar, maar aan het einde van dit schooljaar sta ik vijftig jaar op 't Rijks. Dat moet haalbaar zijn. Ik zie wel. Het scheelt dat ik via het hekje van mijn eigen tuin direct het schoolterrein oploop. Weinig reistijd dus. Ha ha.''