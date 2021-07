Bergse Lacrosseclub gaat op tournee: ‘Ook spontane voorbijgangers kunnen dan de sport bekijken’

Lacrosse-frontman Daniël Sterenborg vindt dat deze sport, die nog steeds aan populariteit wint, nog meer bekendheid moet krijgen in de regio. ,,We willen in de regio een laagdrempelig instapmoment aanbieden. Ook spontane voorbijgangers kunnen dan de sport bekijken en ook komen proberen.”

Jeugdteam

Hij legt uit dat lacrosse in heel de regio leden heeft. ,,We worden online gevonden en hebben de laatste jaren heel wat scholen in de regio bezocht. We zijn ondertussen met een eigen herenteam een jeugdteam aan het uitbreiden naar de provincie Zeeland met nieuwe teams.”

Op dinsdagavond om 19.00 uur zijn er open trainingen in Bergen op Zoom. Ze beginnen 6 juli op het strand op de Boulevard. Iedere twee weken trekt het team verder De Plaat op. 20 juli bij Lodijke, 3 augustus Boeieraak en 17 augustus Klipper. In de tussenliggende weken zijn er op 13 juli en 10 augustus uitstapjes naar Fort De Roovere in Halsteren en op 27 juli en 10 augustus naar park Lindenburg in Roosendaal.

Mix van hockey, rugby en basketbal

In de lacrosseteams is nog plaats voor nieuwe volwassen en jeugdspelers. Sterenborg noemt het een laagdrempelige manier van kennismaken voor alle leeftijdscategorieën. Eind augustus gaan de lacrosseteams weer terug naar hun thuisvelden bij Mixed Hockey & Lacrosse Club Tempo in Bergen op Zoom. Sterenborg noemt Lacrosse een combinatie van hockey, rugby, basketbal wat resulteert in een snel en leuk spel waarbij je met een stok met een netje een rubberen bal overgooit. Meer info op de Facebookpagina en Instagram @OgersLacrosse.