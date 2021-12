Bergse kunstenaar maakt stalen boom voor jubilerende plasticgigant Sabic

Het kunstobject is gemaakt door de Bergse kunstenaar Léon Vermunt. En is niet alleen een eyecatcher, maar vooral ook een object dat een mijlpaal moet symboliseren. Sabic liet het maken vanwege het 50-jarig bestaan van de fabriek in Bergen op Zoom. ,,Een boom ademt symboliek”, laat woordvoerster Bregje Schouteren weten. ,,Zo staan de takken die tot aan de hemel lijken te reiken symbool voor onze ambitie.”

Het was nog een hele kunst om de boom bij Sabic te krijgen. Het uit cortenstaal vervaagde kunstwerk weegt maar liefst 4,5 ton en meet 4 bij 4 meter. Het is afgelopen week samen met collega's die dit jaar Abraham of Sara zien, onthuld. Onderdeel van het kunstwerk is een gedicht van Albert Hagenaars over de bestaansgrond. Hagenaars gaf in het verleden Nederlandse taal aan medewerkers van toen nog General Electric.