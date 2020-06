Bergse Kroonjuwelen na half jaar weer bijeen

De Red Hat Society is afkomstig uit Amerika en bestaat uit vrouwen van boven de 50, tijdens bijeenkomsten altijd gekleed in het paars, met een rood hoedje. De Bergse afdeling, Kroonjuwelen genaamd, bestaat vijftien jaar. ,,Toen we begonnen waren we allemaal vijftigers", zegt Marianne. ,,Nu zijn de meeste oma. We moeten op de kleinkinderen passen, gaan vaker en langer op vakantie, daardoor kwam de afgelopen tijd een beetje de klad in onze groep. Dit is een mooi moment om het weer een boost te geven."

Gezien en gezien worden

Want na een half jaar te hebben stilgelegen, vinden de Kroonjuwelen het maar al te leuk om weer eens samen te zijn. In de tuin van Marianne, een terras vonden de dames nog een te groot risico. ,,De volgende bijeenkomst willen we weer het terras op", lacht Marianne. ,,Bij ons is het toch 'gezien en gezien worden'." Els Dekkers is de oprichter van de Bergse Red Hats. ,,We hebben de afgelopen vijftien jaar zulke leuke dingen gedaan", vertelt ze. ,,We zijn zelfs eens bij Prinsjesdag geweest, een tribune vol rood en paars. Hoe leuk is dat. Het mooie is, dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Een soort familie."