Bergse kleuters moeten veel meer woorden leren, gemeente investeert flink in lesmethode

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom wil dat alle kleuters over vier jaar, als ze naar groep 3 van de basisschool gaan, 3000 woorden kennen. Nu is dat soms maar de helft.

De gemeente Bergen op Zoom trekt fors geld uit om het niveau naar een hoger plan te tillen. Zodat de laaggeletterdheid in de gemeente niet nog harder stijgt.

Bergse kinderen hebben een probleem. Ze lezen niet. En wie niet leest, mist informatie, kan geen verbanden leggen. Begrijpt niet wat de juf in de klas uitlegt. Het gevolg: een te laag leesniveau om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Minstens 3000 woorden

En dat moet anders, vindt de gemeente, vindt ook het onderwijs. Daarom investeert het fors in LOGO 3000. Dat is lesmateriaal gericht op het vergroten van de woordenschat bij peuters en kleuters.

Quote Ellenlange teksten lezen en vragen beantwoor­den doen we niet meer. Nu beelden we bepaalde woorden uit Ans van Deelen, coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie

School Oost en basisschool De Grebbe werken al met het lesmateriaal. Nu gaan ook basisschool Het Kompas, Het Palet, de Krabbekooi en Octopus ermee aan de slag. Met als doel dat de kleuters, tegen de tijd dat ze naar groep 3 gaan, minstens 3000 woorden kennen. Nu komen sommige kinderen soms niet tot de helft. En kunnen daardoor de les onvoldoende volgen.

Hoge laaggeletterdheid

Bergen op Zoom krijgt flink geld van het Rijk hiervoor, omdat in deze gemeente verhoudingsgewijs veel anderstalige gezinnen wonen, de laaggeletterdheid bovengemiddeld hoog is en veel mensen in de schuldhulpverlening zitten. ,,Stuk voor stuk factoren die een verhoogd risico vormen voor leerachterstanden'', zegt Ans van Deelen, coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Naar schatting groeien in Bergen op Zoom twee- tot driehonderd peuters, van 2 tot en met 4 jaar, op met een taalachterstand. Het consultatiebureau stelt het niveau vast. Op Het Kompas in wijk Gageldonk-Oost, waar leerkrachten gisteren kennis maakten met het lesmateriaal, gaat het om bijna alle peuters die instromen, weet directeur Yolanda Groen.

‘Geen ellenlange teksten meer’

In de praktijk komt het er op neer dat zowel op de basisschool als de peuterspeelzaal de leerkrachten binnenkort met het lesmateriaal aan de slag gaan. Van Deelen: ,,Het is heel interactief. Niet te vergelijken met hoe je vroeger begrijpend lezen leerde. Nee, ellenlange teksten lezen en vragen beantwoorden doen we niet meer. Nu beelden we bepaalde woorden uit. Als je het visualiseert, onthoudt een kind het vaak beter.''

Omdat lezen op school alleen niet genoeg is, betrekt Het Kompas ook de ouders erbij. Van Deelen verwacht dat de effecten van het lesmateriaal over vier jaar zichtbaar moeten zijn in betere schoolresultaten.