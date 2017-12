Bergse Kim Dousi wint reis om Arctic Marathon tussen de ijsberen te lopen

"Het is heel raar, nog niet te bevatten!", zegt de medewerkster van Tand Technisch Laboratorium Wisse in Halsteren. "Ik heb net een vaste aanstelling op mijn werk gekregen en zou met mijn baas gaan lunchen om dat te vieren. Omdat we voor de lunch lang weg zouden zijn, werd me gevraagd eerder te beginnen dan normaal." Dousi had geen idee dat haar werkgever de verrassing samen met Radio 538 en met haar moeder had bekokstoofd. "Er werd aangebeld en toen stonden er ineens een ijsbeer en een cameraploeg voor de deur!"