Bergse kermisexploitanten kijken uit naar de zon

Alle leeftijden flaneren maandagmiddag in stadspark Kijk in de Pot, waar de voorjaarskermis plaatsvindt. Grootouders met kinderen. Zoals Bergenaar Richard Schot. Hij is met zijn kleinkinderen Abby en Decon op pad. Ze komen voor lunapark, een kermisattractie met bewegende trappen. De botsauto's staan ook hoog op het verlanglijstje van de twee.

Kicken

Een groepje tieners waagt zich in de duizelingwekkende Soundmachine, waarvan je als toeschouwer al misselijk wordt. In de attractie is plaats voor dertig man. Ruim de helft van de stoeltjes blijft leeg. ,,Komt door het weer", zegt kermisexploitant Mike Hoefnagels uit Roermond. ,,Aan de opstelling van de kermis ligt het niet. Die is sfeervol en de attracties zijn mooi verdeeld. Nu nog beter weer." Tollend op hun benen komen Eva en Jessica uit de attractie. ,,Het is echt kicken dit", zegt Eva. ,,Je gaat echt super vaak over de kop."

Aan de overkant kunnen kinderen bij Tiny Scheepers ouderwets touwtje trekken. Opa's en oma's denken, kijkend naar de Soundmachine, weer even terug aan de tijd dat ze elkaar op de kermis voor het eerst tegenkwamen. De tijd van de rups. Een attractie die nu niet meer aanwezig is op de kermis.

Discotrain

Wel een discotrain, die in de smaak valt bij de jeugd. Net zoals de nog altijd populaire botsauto's en mini-cars voor de kleintjes. Gelokt door de zoete geur van suikerspinnen en popcorn komt de kermis halverwege de middag pas echt op gang.

Toon Verwijk uit Apeldoorn staat met zijn voetbalstand halverwege. Hij is tevreden over het verloop van de eerste dagen. ,,Maar het kan altijd beter. Doordat het van het weekend behoorlijk fris was, blijven de mensen niet zolang hangen. Dat is jammer. Het is wachten op de zon. Vanaf woensdag verwachten ze beter weer. Daar kijken we allemaal naar uit." Nog geen kwartier later klaart de lucht op, stijgt de temperatuur en wordt Toon op zijn wenken bediend.

Tapijt

Organisator Frank Vale is tevreden over het openingsweekend van de Bergse kermis. ,,Door de regen hebben we zondagochtend nog snel wat hotelkwaliteit tapijt laten leggen, zodat de bezoekers schone schoenen houden", zegt hij.

Vale hoort positieve geluiden. Zowel van het publiek als de exploitanten. Ze zijn het er allemaal over eens dat de opzet een geslaagde is. ,,De voorspellingen voor de rest van de week zijn gunstig. Laat de zon maar komen."