Bergse kermisexploitant krijgt boete en werkstraf na ongeluk Wijchen waarbij man zijn been verloor

COLUMN Volle poepzakjes in de natuur gedumpt... Nog liever onbescherm­de dan geplastifi­ceer­de drol

Zo complex is het concept van een poepzakje toch niet? Je sjouwt achter je boutende bouvier of hurkende herder aan, raapt het hondenhoopje op zonder je handen vuil te maken en dropt de drol in een afvalbak. Geen HBS-B voor nodig. En fijn voor je medemens die later passeert.

3 april