Bergse kermis wil na herfststorm absoluut terug naar de Boulevard: ‘Spekglad, het was een marteling’

BERGEN OP ZOOM - Met drie vrachtwagens hebben ze de kermisattracties op zijn plek moeten slepen. Zo glad was het na de vele regen op stadspark Kijk in de Pot. ,,Een marteling voor de exploitanten”, zegt organisator Frank Vale. ,,Laat ons maar terugkeren naar de Boulevard.”

Terwijl kermisattractie Hurricane zijn debuut maakt op de Bergse najaarskermis, maakt de eerste herfststorm van het seizoen een modderbad van stadspark Kijk in de Pot. ,,Het is glibberen en glijden”, zegt Frank Vale. Maar liefst honderd rijplaten heeft de organisator van de kermis neer moeten leggen op het terrein. ,,En nog kregen we sommige attracties niet met goed fatsoen op zijn plek.”

Als dieptepunt noemt Vale de autoscooters waar drie vrachtwagens aan te pas moesten komen. ,,De volgende keer huren we een zware tractor”, zegt hij. Maar nog liever keert Vale helemaal niet terug naar Kijk in de Pot. ,,Deze situatie versterkt onze wens om net als vorig jaar de kermis op te bouwen aan de Boulevard.” Een droomlocatie noemden kermisexploitanten die plek toen vanwege de ligging dichtbij de Bergse Plaat.

Bezoekers houden droge voeten

Dat de najaarskermis nu op Kijk in de Pot staat, is eenmalig zegt Vale. Normaal strijkt deze in de herfst neer op de Grote Markt. ,,Maar de horeca sprak de wens uit de terrassen zolang mogelijk te laten staan en daar is de gemeente in meegegaan”, laat woordvoerder Peter van der Graaf weten. ,,Vale is toen zelf met een aanvraag voor Kijk in de Pot gekomen, niet voor de Boulevard.”

En daar heeft Vale nu spijt van. Want op die plek is in alle opzichten beter. Meer ruimte, meer parkeergelegenheid en beter bereikbaar. Ook hebben exploitanten dan niet te maken met een drassige ondergrond, zoals nu het geval is. Hoewel de grond zompige is, houden bezoekers komende dagen droge voeten, verzekert Vale. ,,Die lopen over rijplaten.”

De najaarskermis is vrijdagmiddag om 15.00 uur geopend en loopt nog tot en met zondag 31 oktober. Op het terrein staan 25 tot 30 attracties. Dat zijn er iets meer dan normaal gesproken tijdens de najaarskermis op de Grote Markt.