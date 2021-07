Bergse kermis op de Boulevard bevalt goed: ‘Dit is een droomlocatie’

De kermisexploitanten moesten lang wachten voor er weer een kermis mogelijk was. ,,We zijn zó blij dat we weer mogen”, lacht Karin Bakker, die met curly chips en nacho’s op de Bergse kermis staat. ,,Het is lekker druk, allemaal enthousiaste mensen. En een droomlocatie, zo lekker langs het water.” Bezoekers gedragen zich keurig, heeft ze gemerkt. ,,En het wordt allemaal heel goed in de gaten gehouden. Tenslotte willen we niet dat de kermis weer wordt stilgelegd.”

Hans Bronsdij, loopt met zijn kleinkinderen over de kermis loopt. ,,Ik vond de Kiek leuker, gezelliger.” Hij lijkt een van de weinigen. ,,Juist superleuk hier”, vindt Janneke van der Sluis. ,,Na de kermis lopen we nog even langs de Mac. Perfect toch?” Ook exploitant Menno Meijer is tevreden. ,,Dit is de eerste kermis waar ik met mijn Tea Cups sta. Het loopt prima hier, vooral in de weekenden.”

Superlocatie

Vale is blij met de kermis aan de Boulevard. ,,Het is een superlocatie, die door iedereen omarmd is. Je kunt hier dichtbij gratis parkeren, ideaal. Ik zie bezoekers uit Bergen, maar ook uit Zeeland, Roosendaal en België. Ik zie hele gezinnen die weer samen erop uit mogen, oudere mensen die even met hun hondje over de kermis lopen. Wát een sfeer.” Voor de persconferentie van afgelopen vrijdag maakte hij zich geen zorgen. ,,Er zijn geen besmettingen terug te leiden naar de kermis. We mogen op het terrein 2000 mensen ontvangen, maar zelfs op piekmomenten waren dat er maar 1500. Geen enkel probleem dus.” Hij denkt even terug aan vijf jaar geleden. ,,Toen heb ik ingesproken bij de gemeenteraad, omdat de Bergse kermis op sterven na dood was. En kijk nu eens: ik denk zeker dat we de Roosendaalse kermis evenaren. Iedereen hoopt dan ook dat we blijvend op deze locatie mogen blijven.”