Bergse Kaya is de faalangst voorbij en speelt vrijdag in Gebouw-T

Kubilay Kaya maakte in 2011 onder de artiestennaam Kayaman het hiphopalbum Tulpenmanie. Lang daarvoor werkte de Bergenaar met Turkse roots aan een album voor zijn Marokkaanse vriend Ali B en schreven ze samen de grote hit Leipe Mocro Flavour. ,,Dat album van Ali was destijds best wel straat en hard. We wisten toen nog niet dat je met muziek ook geld kon verdienen. Toen ik zes jaar daarna mijn eerste eigen album maakte, vergat ik mezelf als artiest in de markt te zetten. Ik was producer/arrangeur en schreef hits voor anderen, maar niemand kende me als artiest. Ik deed alles vanachter mijn keukentafel en dat werkt dus niet. Een collega zei me: Succes is voor 5 procent gebaseerd op talent, de rest is marketing.''