Bergse Julia in de finale om nieuw K3-lid te worden: ‘Dit is alles wat ik ervan verwacht had en meer’

Had Julia Boschman een paar maanden geleden nog krap duizend volgers op Instagram, nu zijn het er ruim 24.000. En als de jonge Bergse over straat loopt, wordt ze regelmatig aangesproken. Via sociale media krijgt ze zelfs huwelijksaanzoeken en ze heeft meerdere fanpagina’s. De vrolijke blonde krullenbol staat zaterdag in de finale van het televisieprogramma K2 zoekt K3. ,,Ik weet nu zeker dat dit is wat ik wil.”