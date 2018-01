Bergse jongeren kunnen 'Art Gaan!'

Jonge Bergenaar mogelijk ver­ant­woor­de­lijk voor bekladding Pompejus toren in Halsteren

18 januari BERGEN OP ZOOM / HALSTEREN - Een 23-jarige man uit Bergen op Zoom is mogelijk verantwoordelijk voor de bekladding van de Pompejus toren in Halsteren. Hij is de afgelopen jaren diverse malen aangehouden en veroordeeld voor het achterlaten van de OROX-tag op verschillende plekken in de gemeente.