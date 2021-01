Bergse jongeren bieden ouderen helpende hand in ruil voor lage huurprijs

BERGEN OP ZOOM - Het project Ravelijnflat, waarbij jongeren in ruil voor een lage huurprijs enkele uren per week vrijwilligerswerk doen voor de oudere bewoners in de flat, is een groot succes. Woningbouwcorporatie Stadlander wil het concept uitrollen op de Brabantse Wal. De eerste gesprekken met de Zoomflat zijn al gevoerd.

,,We zien dat het werkt. Het brengt veel positiviteit”, vertelt manager Eveline van Elzakker van Stadlander. Het project startte in 2019 in een samenwerking met onderwijsinstelling Curio. ,,Dat ging heel goed, alleen zagen we dat er ook geïnteresseerde jongeren waren die geen opleiding bij Curio volgden”, vertelt Van Elzakker. Om hen ook een kans te geven, is de samenwerking gestopt.

Volledig scherm Ravelijnflat © Mari�tte den Engelse

In de Ravelijnflat wonen drie tot vier jongeren samen met ruim dertig ouderen. Ze helpen met boodschappen doen, koken, computeren of het gebruik van de mobiele telefoon. Maar ze moeten ook lichte zorg kunnen verlenen zoals het aantrekken van steunkousen. ,,Voorwaarde is dat ze een opleiding in die richting volgen, stage lopen of ervaring hebben. En ze moeten het fijn vinden om anderen te helpen. Daar worden ze op geselecteerd.”

Behoefte van bewoners staat centraal

Met de goede ervaringen in de Ravelijnflat wil Stadlander het project nu uitrollen in haar hele werkgebied. Te beginnen in Bergen op Zoom, maar met het doel ook in Woensdrecht, Steenbergen en Tholen een aantal jongeren met ouderen te laten samenleven.

,,We kijken wat mogelijk is. Wellicht in een grotere flat, dan kunnen er ook meer jongeren wonen. Maar we onderzoeken ook welke behoefte er is onder de bewoners.” Daarnaast kijkt Stadlander naar mogelijkheden om samen te werken met zorgpartners of het bedrijfsleven.

Vertraging vanwege corona

De gesprekken met de Zoomflat zijn vanwege corona stil komen te liggen. ,,We willen het goed aanpakken. We kunnen dit niet via beeldbellen regelen. We wachten tot het virus verder is ingedamd”, verduidelijkt Van Elzakker.

,,Jongeren kunnen nu ook geen activiteiten organiseren voor de ouderen. Het blijft bij samen eten, koken of een spelletje doen.”

Maximaal twee jaar huren

Stadlander wil zoveel mogelijk jongeren de kans bieden om aan het project mee te doen. ,,Ze kunnen de flat dus niet voor onbepaalde tijd huur. Twee jaar is het maximum.” Het wisselen van studenten gaat ook in fases. ,,Het is prettig als nieuwelingen kunnen leren van de jongeren die er al zitten. In principe vertrekken de studenten nooit allemaal tegelijk.”

Wie geïnteresseerd is in het Ravelijnproject kan een mail sturen naar info@stadlander.nl