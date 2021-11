Bergse Jim plaatste zonnepanelen, maar moet ze weer verwijderen vanwege beschermd stadsgezicht

Visser geeft het ronduit toe. Hij had beter moeten lezen. Dan had hij kunnen weten dat zonnepanelen binnen de centrumring niet in het zicht mogen vallen. Want hoewel zijn woning in de Williamstraat geen monument is, valt het wel onder ‘beschermd stadsgezicht’, een gebied met bijzonder cultuurhistorisch karakter. Dus had hij een vergunning moeten aanvragen.