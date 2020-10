Bergse ijsbaan dit jaar? Alleen als de gemeente financiële bijdrage doet

Daarmee lijkt de kans op de komst van een ijsbaan klein. Het armlastige Bergen op Zoom staat namelijk voor een enorme bezuinigingsoperatie.

Definitief geen horecatent bij ijsbaan

De financiële bijdrage is nodig omdat er dit jaar definitief geen horecatent bij de ijsbaan komt. ,,Dat risico is te groot. De horeca is nu nog dicht, maar mocht die open gaan dan mag ik misschien dertig mensen in de tent ontvangen. Het is niet realistisch om te denken dat er al weer honderd of tweehonderd mensen naar binnen mogen. Een tent voor dertig mensen is niet rendabel”, zegt Vale die andere jaren met de opbrengst van de horeca een deel van de ijsbaan bekostigde. Het schaatsen alleen levert ook niet genoeg op.

Vale hoopt dus op medewerking van de gemeente ook al zit de stad financieel in een benarde positie. ,,De gemeente subsidieert elk jaar heel veel evenementen. Het gros is dit jaar niet doorgegaan, dus moet er nog een potje met geld zijn.” Daarnaast hoopt hij ook nog enkele sponsors te vinden. Wethouder Patrick van der Velden zegt desgevraagd nog geen subsidieverzoek van exploitant Vale te hebben ontvangen.

Winterterrassen voor de horeca

Het zou volgens Vale ook een steun in de rug zijn voor de horeca-ondernemers. ,,Door de ijsbaan overdwars te plaatsen, kan de horeca op de Grote Markt er winterterrassen omheen zetten. Dan kunnen zij ook nog een centje verdienen.” De schaatsbaan zou Vale het liefst tot en met januari laten staan. ,,Als de ijsbaan komt, starten we waarschijnlijk iets later. Dan is het fijn als we langer door kunnen. Het schoolschaatsen verplaatsen we dan naar januari.”

Eigenaar Jimmy Devilee, eigenaar van restaurant De Bourgondiër op de Grote Markt, gaat volgende week met Vale in gesprek over de plannen. De doorgaans optimistische horecaman is nu gematigd enthousiast. ,,Het is goed om een plan klaar te hebben, maar alles hangt af van de landelijke maatregelen. De horeca moet eerst maar eens open”, verzucht hij.

Daarbij komt dat de horeca-ondernemers nog steeds geen duidelijkheid hebben over de winterterrassen. ,,Als we terrassen mogen plaatsen, zijn de mogelijkheden nog maar heel beperkt. De tenten zijn allemaal al verhuurd”, stelt Devilee die zijn pijlen richt op volgend jaar. ,,Dit jaar kunnen we nooit meer goed maken. Wij leggen de focus op 2021.”