Bergse hoteliers zijn woest: ‘Als er een WK-vooruitschuiven bestond kwam Bergen ver’

Steunactie voor A-bouwclubs: ‘Pijler onder Alterse Vastela­oved laten voortbe­staan’

HALSTEREN - Nu de huis-aan-huis-collecte en de Braobanse Wal Optocht in Halsteren niet kunnen doorgaan, roept de Stichting Alterse Carnaval (SAC) iedereen op om de bouwclubs in de A-categorie te steunen. Dat kan door giften over te maken via de bank of het scannen van een QR-code.

1 februari