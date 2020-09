Bergse horeca wil verwarmde winterterrassen om te overleven

Suppen is razend populair in West-Bra­bant: ‘Het is ontploft, zelfs bij Decathlon zijn ze uitver­kocht’

1 september BERGEN OP ZOOM/KRUISLAND - Je hebt ze vast wel eens gezien: mensen die staand op een soort surfboard over de Binnenschelde peddelen. Dat is suppen, oftewel stand up paddling. Komen overwaaien uit Hawaï en ondertussen ook in West-Brabant razend populair. De Roosendaalse Mireille Mortiers neemt cursisten zeven dagen per week het water op. ,,Het is ontploft.”