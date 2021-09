Bergse horeca weigert coronacheck te doen: ‘Nu niet, nooit niet’

Popmonu­ment om niet te vergeten: 'Zolang geleden dat we een avondje uit waren’

12 september BERGEN OP ZOOM – De zevende editie van Popmonument in Bergen op Zoom was zaterdag een verademing voor wie snakte naar een cultureel avondje uit. Op zeven plekken in de stad konden ze naar optredens, via een samengestelde route. Een bezoeker: 'Spannend om weer met veel mensen in een zaal te zitten, maar het was genieten.’