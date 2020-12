Bergse horeca steunen? Dat kan met deze truien en shirts met krabbenpoten

De geboren en getogen Bergenaar nam in januari van dit jaar de zaak in bedrijfskleding over zijn ouders. Tijd voor een kickstart dacht hij, en zo investeerde hij veel geld in nieuwe bureaustoelen en allerlei andere zaken. Niet wetende dat twee maanden later corona om de hoek stond.



Nu, aan het eind van het jaar, kan Mels concluderen dat het bedrijf zo'n twintig procent minder omzet heeft geboekt. ,,Dit jaar was soms billenknijpen. Maar twintig procent verlies valt natuurlijk in het niets als je weet dat sommige bedrijven, zoals dat van Marijn en Marijke, niet ééns twintig procent van hun omzet kunnen draaien.''