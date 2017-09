Bergse gemeenteraad schiet plan camping De Bergse Hoeve af

BERGEN OP ZOOM - Camping De Bergse Hoeve in Bergen op Zoom mag niet uitbreiden. Het plan om het park aan de Bergsebaan te vergroten met 8 hectare vindt geen genade in de ogen van de gemeenteraad. Die stemde woensdag tijdens de commissievergadering unaniem tegen.

Het is niet voor het eerst dat er plannen zijn om de camping te vergroten. In 2009 deed eigenaar Ad Kalkman al een poging, maar ook destijds (het ging toen om 12 hectare) was de raad niet te vermurwen. Alle partijen stellen dat ze niet of nauwelijks verschil zien tussen het plan toen en dat nu op tafel ligt. Reden voor hen om hun standpunt niet te wijzigen.

Ecologische verbindingszone

In het plan groeit het park met 32 jaarplekken, 25 tot 50 toeristische plaatsen voor caravans, twaalf plekken voor campers, zeven trekkershutten, twee groepsaccommodaties en tien luxeplekken. Bovendien wordt 2,4 hectare gebruikt om de oorsprong van de Kraggeloop te herstellen in de vorm van een ecologische verbindingszone die bestaat uit een plas/drasgebied met meanderend beekje. De politiek vreest echter dat door toenemend verkeer onveilige situaties ontstaan op de toch al smalle Bergsebaan. Omwonenden hebben al eerder laten weten overlast te vrezen en dat argument snijdt in de ogen van de Bergse politiek hout.

