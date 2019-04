Bergse fontein is terug: ‘nee, de kleur is geen 1 aprilgrap’

De neogotische fontein is bijna een jaar geleden van zijn sokkel gehaald. Het Rijksmonument was flink verwaarloosd. Spuiten deed de fontein ook al lang niet meer. De gemeente Bergen op Zoom trok daarom een bedrag van 250.000 euro uit voor een flinke opknapbeurt. Tijd voor groot onderhoud. Het ornament zelf is gerestaureerd door smederij Oldenhave in Vorden. Het is eerst helemaal schoongemaakt en daarna is bekeken welke onderdelen ontbraken. Die zijn vervolgens met precisie hersteld.



Ook het watersysteem is in de afgelopen maanden vervangen. In oktober is er bijvoorbeeld een grote, betonnen bak in het plantsoen geplaatst. De nieuwe waterput voor de fontein. Binnen korte tijd moet de fontein door het nieuwe systeem weer water kunnen spuiten.