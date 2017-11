Bergse flatbewoners: 'Wij dromen van een winter met warme voeten'

BERGEN OP ZOOM - Op de bank in de woonkamer van de familie Loesberg liggen twee fleece dekens. Geen overbodige luxe want behaaglijk warm is het niet in de ruimte. Het echtpaar Loesberg woont op de tiende (en hoogste) verdieping van de flat aan de Wierlaan in de wijk Warande. Qua uitzicht over de stad een fantastische plek om te wonen, maar als het gaat om de warmtevoorziening valt het volgens de bewoners niet mee.

,,Nee, punt is dat er regelmatig onvoldoende druk in de leiding zit om de hoogste etages comfortabel warm te houden. Daar hebben we al een paar jaar last van. Het wordt nog vervelender als er storingen in het ketelhuis zijn, zoals afgelopen zondag. Zeker met de winter voor de deur, dromen we van warme voeten tegen betaalbare kosten. We vinden dat na de ellende van de afgelopen periode niet te veel gevraagd", aldus Peter Loesberg.

Plejadenlaan

De familie Loesberg is niet de enige die klaagt over kou in huis. Een rondgang leert dat veel flatbewoners regelmatig problemen hebben met de warmtevoorziening in hun huis. Ook de bewonerscommissie van de flat aan de Plejadenlaan geeft aan dat het warm stoken van de hoogste etages niet meevalt.

Quote In deze flats kun je tot 23 graden stoken. Hogere temperaturen zijn technisch niet haalbaar Bert Jansen, woordvoerder Stadlander

Loesberg: ,,Dat is logisch aangezien beide flats even hoog zijn en gebruik maken van dezelfde stadsverwarming." De Bergenaar heeft al meerdere malen bij corporatie Stadlander (eigenaar van de flats) aan de bel getrokken. ,,Zondag zaten we in de kou, vorig jaar hebben we een paar keer fikse storingen meegemaakt in de winter en in 2015 en 2014 was helemaal prijs." Vlak voor kerst 2014 viel er een gat in de aanvoerleiding. Het gevolg: lage temperaturen en koud water. Stadlander gaf de bewoners een elektrisch kacheltje in bruikleen om nog enigszins op temperatuur te blijven.

Dubbel balen

,,Zo erg als toen is het nu niet, maar wij hopen dat er een oplossing komt voor dit structurele probleem. We betalen inmiddels ook meer voor onze warmtevoorziening, dus dat is dubbel balen."

Bert Jansen, woordvoerder van Stadlander, laat weten dat er zondag inderdaad een grote storing was in de aansturing van de apparatuur die de warmte regelt. ,,Maar het was sinds januari 2016 geleden dat er voor het laatst zo'n omvangrijke storing was. Ik heb gecheckt hoeveel klachten er de laatste jaren zijn binnengekomen over de kou: die zijn op twee handen te tellen. Natuurlijk, dat zijn er nog te veel, maar het gaat te ver om te stellen dat de bewoners hopeloos in de kou zitten. Dat is niet zo."

Comfortabel