Bergse Elly Kellner uitverkoren voor internationaal Beyond Music Project

Elly Kellner uit Bergen op Zoom, in 2014 nog finaliste van de BN DeStem Cultuurprijs, draait al lang mee als singer-songwriter. Deze in Antwerpen geboren half Vlaamse noemt zich iets te bescheiden een creatieve vlo. Ze schrijft al ruim dertig jaar eigen liedjes en leent haar zuivere stem ook wel aan de Canadese zangeres Shannon Lyon en de in Nederland wonende Britse zanger Iain Matthews. Die laatste wees haar op het internationale Beyond Music Project.

Saamhorigheid en liefde delen via muziek

,,Dat is een in Zwitserland opgericht initiatief om saamhorigheid en liefde te delen en verspreiden via muziek. Ik deelde een profiel van mezelf, met ook een aantal liedjes. Andere muzikanten, uit de hele wereld, kunnen elkaar benaderen voor een samenwerking. De Amerikaanse Heather Bond deed dat bij mij. Ik schreef teksten op haar liedjes en ook schreven we een compleet nieuw liedje samen. Die demo stuurden we in.”

Song opnemen

Ze mochten er allemaal hun song opnemen, met producer Klein en een huisband van muzikanten die bij Portishead, Steely Dan, Sting, Patty Smith of Radiohead speelden. ,,Ik kan amper geloven wat me overkomen is. Ik ben nog vaak onzeker en verlegen. Ook in Frankrijk sloeg soms de spanning toe en stelde ik me nederig op. Tot ik me realiseerde dat ze me uitverkoren hadden op mijn kwaliteiten en ik net zoveel recht had daar te zijn dan al die andere geselecteerden. Het liedje Different, You & I van Heather en mij namen we op met Ed Harcourt op piano en nog zo wat toppers. In september komt er een digitaal album, met ook de overige liedjes. Ik ben er zo trots op."