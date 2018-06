Bergse 'dokter Zweet' brouwt veganistische deo

Timor Steffens danst met Bergse kinderen

1 juni BERGEN OP ZOOM - 'Timor! Timor! Timor!' Zo'n 300 Bergse basisschoolkinderen wachtten gisteren vol ongeduld op Timor Steffens. De danser is vooral bekend van zijn deelname aan So You Think You Can Dance in 2008, waar hij tweede werd. Hij blijkt nog steeds enorm populair te zijn.