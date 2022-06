Bergse dj Sebastian Floris op North Sea Jazz, maar eerst ProefMei

Sebastian Floris Schoenmakers werd in Rotterdam geboren, groeide op in Huijbergen en opereert als dj vanuit Bergen op Zoom. Inmiddels heeft hij nog een fulltime job en is hij aan een nieuwe opleiding begonnen. ,,De coronajaren hebben er flink ingehakt, ik was daardoor als dj lang minder zichtbaar, maar blijkbaar ben ik niet vergeten. Draaien op North Sea Jazz in Ahoy stond al lang bovenaan mijn bucketlist. Op zondag 10 juli draai ik tweeënhalf uur in Tigris, de dj-area van het festival. In mijn hoofd bruisen al een tijdje verschillende ideeën over wat ik daar ga doen. Het zal altijd neerkomen op een brug slaan tussen jazz en dansvloermateriaal.”

Op weg naar Ahoy is hij tijdens sets soms al aan het experimenteren. ,,In Utrecht draaide ik recent een vinyl set met een mix van obscure disco- en boogieplaten. Die sloeg aan. Echte jazz, voor puristen, ambieer ik wel, maar dat kun je niet overal draaien. Ik zal dus zelden continu Hank Mobley en aanverwante jazzgrootheden draaien. Er zit in mijn sets wel veel muziek die daarvan afstamt of dat gevoel heeft. Dingen die ik op vinyl ontdek zijn vaak ook anders dan de muziek die ik via digitale wegen tot me neem.”

Sebastian Floris draait al lang. Als kind werd hij aangestoken tijdens een dj-set en wist hij zeker dat ook te gaan doen. In 2008, het jaar dat de nog jonge broekies van DeWolff de Kunstbende wonnen in de categorie bands, won de toen 15-jarige Sebastian bij de dj’s. ,,Als prijs mocht ik op dance festival Mysteryland draaien. In de jaren daarna werd dance harder en kaler. Dansen daarop doet iedereen individueel. Naarmate ik ouder werd, ging ik steeds meer houden van muziek die bedoeld is om mensen te verbinden. Samen dansen is ook veel leuker.”

Sebastian Floris ontwikkelde het stijlvolle concept A Gentleman’s Agreement. ,,Daarin leg ik bruggetjes tussen jazz, soul, funk en disco, al kan er incidenteel ook hiphop, wereldmuziek of zelfs een flard house tussen zitten. Het concept is ook een herenakkoord met mezelf. Ik draai alleen nog wat ik te gek vind, maar weet ook dat daar publiek voor is.”

De eerste set als zodanig draaide hij in 2016 op ProefMei in Bergen op Zoom. ,,Dat is een culinair festijn waarbij verschillende smaken samenkomen. Op een open, vriendelijke manier doe ik dat daar ook met bovengenoemde muziekgenres. Dit jaar draai ik er drie sets, samen met een muzikant of collega-dj’s, maar mocht ik als curator ook meedenken over het programma.”

Sebastian Floris: ProefMei van 16 t/m 19 juni in Markiezenhof, Bergen op Zoom (met ook Zuco 103 en Jared Grant), 10 juli North Sea Jazz in Ahoy, Rotterdam.