Bergse Dilo wil homestays opzetten in Malawi: ‘Zo kun je het echte Malawiaanse leven meemaken’

BERGEN OP ZOOM/MALAWI - Malawi is voor veel mensen niet het eerste land dat in hen opkomt bij het zoeken van een nieuwe vakantiebestemming. Dat moet veranderen, vindt Dilo van Commenee (30). De Bergenaar woont al sinds 2013 in Afrika, werkt daar in het toerisme en wil samen met zijn vriend meerdere homestays opzetten. ,,Er hangt hier iets in de lucht, het is zo’n relaxed land.”

In 2013 verliet de Bergenaar het Krabbegat om in Zuid-Afrika te gaan wonen met zijn partner Hessel van Balen (27). Zes jaar lang runden ze daar een lodge, tot hun werkvergunning verliep. Een zoektocht naar een geschikt Afrikaans land om neer te strijken begon, want van teruggaan naar Nederland was geen sprake. ,,Sommige landen vielen af. Hessel en ik zijn een stel, in sommige landen is dat wettelijk verboden.”

Dankzij hun Malawiaanse vriend Howard kwamen ze uit bij Malawi, waar ze verder gingen met 1 2 Travel Africa.

Geïsoleerd leven

Niemand ontkomt aan de gevolgen van het coronavirus, ook de inwoners van Malawi niet. ,,Het is een van de laatste landen waar corona opdook. De cijfers liggen hier relatief laag. Dat komt ook omdat er door de mensen in dorpen weinig gereisd wordt, men leeft wat geïsoleerder en komt weinig in contact met andere gemeenschappen. Waar we echter niet omheen kunnen, is dat de landsgrenzen dicht zijn.”

Volledig scherm Howard, Hessel, Howards oma en Dilo © Dilo van Commenee

In Malawi zijn veel mensen afhankelijk van toerisme, vertelt de Bergenaar. ,,Van elke werknemer die je in dienst hebt, zijn vaak twaalf mensen afhankelijk.”

Samen met vriend Howard wilden ze een bedrijf in het ecotoerisme starten. Corona gooide roet in het eten. Zo kwamen ze op het idee om, wanneer reizen weer veilig mogelijk is, homestays op te zetten. Mede om werkgelegenheid voor de lokale bevolking te creëren.

Bij een homestay verblijf je bij een gastgezin. ,,Dat wordt in veel landen gedaan, maar nog niet in Malawi. Daar waren we verbaasd over, het is er het perfecte land voor. Zo kun je het echte Malawiaanse leven meemaken. Je draait echt mee met een gezin, het is heel authentiek. Je kunt mee het land op, water halen met de ossenkar en helpen hout verzamelen, bijvoorbeeld. In de avonden kun je helpen koken en na het eten zingen en dansen bij het kampvuur terwijl je naar de verhalen van de lokale bevolking luistert.”

Prachtige natuur

Om dat te kunnen realiseren, is er geld nodig. Daarom begon het stel een crowdfundingsactie waarmee ze 3.750 euro hopen op te halen.

,,Het is een heel bijzonder land, maar nog erg onbekend. Voor Afrikaanse begrippen is het klein en het ligt wat weggestopt tussen grotere landen. De mensen hier zijn zo leuk, vriendelijk en behulpzaam. De sfeer is fijn en relaxed. Ik weet niet wat het is, maar er hangt iets in de lucht hier. De natuur hier is prachtig en het wordt steeds beter beschermd. Hoe meer toeristen er komen, hoe meer geld er is om de natuurparken te beschermen.”