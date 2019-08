Bergse dikke boom eindelijk verlost van verstikkende verlichting

BERGEN OP ZOOM - De dikke boom op het Gouvernementsplein op Bergen op Zoom wordt bevrijd van de verlichtingsdraden die er in hangen. Dat schrijft wethouder Patrick van der Velden in een brief. Omdat niet duidelijk is wie de draden in het verleden heeft aangebracht, heeft de gemeente besloten om ze nu maar zelf te verwijderen. En de regels rondom verlichting in bomen beter te communiceren voor de toekomst.

De dikke boom ‘zelf’ heeft in een brief naar de gemeente aandacht voor de zaak gevraagd. De boom zou last hebben van de draden, omdat hij steeds dikker wordt en de draden daardoor steeds strakker komen te zitten. Er is ook een Facebookpagina voor de monumentale boom aangemaakt. De initiatiefneemster wilde anoniem blijven. Van der Velden schrijft dat de dikke boom uiteraard een brief terug gaat krijgen.

Ruimte voor groei

De wethouder heeft de afspraken over verlichting in bomen erbij gepakt. Zo is afgesproken dat de draden maximaal 5 jaar in volwassen bomen blijven zitten en maximaal drie jaar bij jongere bomen. Daarna moet alle bekabeling verwijderd worden, maar mag het wel opnieuw aangebracht. Ook moeten de draden ‘los’ in de boom zitten, zodat er ruimte is voor diktegroei van de boom.