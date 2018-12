Bergse dichters bundelen zich in ‘We zijn het echt’

Spiritaal

De dichtbundel is een initiatief van Spiritaal, het poëzieplatform dat Jan van Wijk en Jacques van Eekelen in het leven hebben geroepen. Het biedt dichters de kans hun werk te presenteren. ,,We willen mensen een podium bieden”, zeggen de twee. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, maar nu ook in print. Een uitgave in eigen beheer, in een oplage van 150 exemplaren. Met in totaal een kleine 140 pagina’s aan gedichten. ,,Dichters mochten minimaal vijf, maximaal tien gedichten inleveren, voor velen is het de eerste keer dat een gedicht in de openbaarheid komt.”