Bergse dansleraar wint Time to Dance

Eenheid

De wedstrijd bleef tot het einde spannend, maar de jury koos voor Avant Garde omdat de dansers ieder een eigen stijl hebben, maar toch een eenheid als groep vormen. Van der Kleij, afkomstig uit Goes, is dansleraar bij dansschool Boogie Down in Bergen op Zoom en dansdocent bij MBO Dans in Goes. Avant Garde heeft 50.000 euro gewonnen. De dansfinale werd al in februari dit jaar opgenomen. De deelnemers moesten maandenlang hun mond houden over de uitslag.