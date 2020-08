Bergse corona-haard houdt Steenbergen en Woensdrecht alert: ‘Maar nog geen extra ingrepen nodig’

STEENBERGEN/WOENSDRECHT - De bezorgdheid over de corona-uitbraak in Bergen op Zoom leeft ook in de buurgemeenten Steenbergen en Woensdrecht, al zien die in de eigen cijfers nog geen aanleiding om zelf strenger op te treden.

,,Op dit moment is er geen noodzaak om in de gemeente Steenbergen maatregelen aan te scherpen”, laat een woordvoerder weten. ,,We maken ons wel zorgen en blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. De stijging qua besmettingen in onze nabije omgeving, met name in Bergen op Zoom, maakt dat we extra alert moeten zijn.”

In Woensdrecht zijn er volgens loco-burgemeester Hans de Waal de voorbije vier dagen twee nieuwe besmettingen vastgesteld. ,,Vervelend, maar we kennen hier geen snel stijgende percentages zoals in Bergen op Zoom of Antwerpen. Onze inwoners houden zich goed aan de regels, maar dat moet wel zo blijven, ook in familie- en vriendenkring. Achterover leunen kan niet.”

Cijfers nauwlettend volgen

De Woensdrechtse woordvoerder Sharan Kok toont begrip voor de Bergse aanscherping. ,,We kunnen ons goed voorstellen dat burgemeester Frank Petter de stijging een halt toe wil toeroepen en extra maatregelen aankondigt. Wij houden alle cijfers nauwlettend in de gaten en grijpen in zodra dat nodig is.”

Ook de Steenbergse burgemeester Ruud van den Belt steunt de oproep van zijn Bergse collega Petter om de veiligheidsregels na te leven. ,,Dus thuis blijven als je klachten of corona hebt, jezelf bij klachten laten testen, afstand houden en drukte vermijden.”

Contact met lokale horeca

Dat geldt ook voor zijn eigen inwoners, aldus Van den Belt. ,,En voor mensen die onze regio willen bezoeken. We willen graag een gastvrije gemeente zijn en blijven, maar kunnen nu niet voorzichtig genoeg zijn.” Steenbergen heeft het contact met de lokale horeca aangehaald om de nieuwe voorschriften zo goed mogelijk door te voeren.

Woensdrecht hamert als grensgemeente ook op het oranje reisadvies van en naar de provincie Antwerpen. ,,Dat is niet voor niets uitgebracht”, aldus De Waal. Vorige week kreeg de gemeente een melding over de vele Belgische bezoekers bij het Laco-zwembad in Hoogerheide.

,,Die kunnen we niet weren, maar gisteren is een van onze handhavers toch langs geweest”, aldus Kok. ,,Toen was er geen drukte of overtreding en weinig Belgische kentekens, maar dat is uiteraard een momentopname.” Volgens haar valt er qua handhaving niets te doen tegen Vlaamse (bad)gasten.

Gezond verstand

,,Het oranje reisadvies is dringend, maar niet bindend. We kunnen geen boetes uitdelen aan Belgen of Nederlanders die zich er niet aan houden. We doen wel een beroep op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheid.” Laco heeft speciale tijdstippen ingesteld voor de eigen abonnementhouders.