Niemand wil een hoogspanningsstation in de achtertuin. Toch moet het ergens komen. Want het energienet zit vol. Zowel in West-Brabant als in Zeeland. Hoe eerder TenneT een locatie krijgt toegewezen van de gemeente, hoe beter. ,,Het is vijf voor twaalf”, zegt Barry Jacobs. ,,Dit kan niet wachten. Initiatiefnemers van zonneparken lopen nu al vast. En een chemiereus als Sabic wordt geremd in het elektrificeren van het productieproces.”