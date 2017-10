Waarom belegt ABP, het pensioenfonds van alle ambtenaren in Nederland, in energiecentrales Doel en Tihange? Op die en andere vragen eist het Bergse college van B en W in een brief aan het medezeggenschapsorgaan van het ABP (daarin zitten deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij het ABP) antwoord.

De brief komt na vragen vanuit de gemeenteraad over dit onderwerp. Diverse partijen vinden het niet kunnen dat het ambtenarenpensioenfonds belegt in aandelen van energiebedrijf Engie, eigenaar van onder meer de Belgische kerncentrales Tihange en Doel. En daarmee investeert in een bedrijf dat de veiligheid en gezondheid van omwonenden mogelijk op het spel zet.

Onveiligheid

In de Markiezenstad zijn grote twijfels over de veiligheid in de nucleaire reactoren. ,,Zoals wellicht bekend is de kerncentrale van Doel gevestigd op minder dan 20 kilometer afstand van de gemeente Bergen op Zoom. De afgelopen jaren kwamen regelmatig berichten naar buiten over haarscheuren in de kernreactoren, stilgezette reactoren en vermeende terroristische plannen. Logischerwijs groeit het gevoel van onveiligheid bij de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom", schrijft het college.

Reden voor B en W te stellen dat 'deze belegging vragen oproept'. ,,Met name op het gebied van veiligheid is er een aantal aspecten waar wij graag toelichting op wensen. Er is toenemende onrust over de indirecte bijdrage die overheidsinstanties leveren aan de beleggingen van ABP in kerncentrales. In welke mate heeft het ABP invloed op de veiligheidsvoorschriften bij kerncentrales waarin wordt belegd?"

Nut en noodzaak

Ook wijst het college het verantwoordingsorgaan (zoals het medezeggenschapsorgaan officieel heet) op de eigen verantwoordelijkheid van het ABP en de wijze waarop de instantie zegt te beleggen. Het pensioenfonds stelt namelijk ook te kijken of 'beleggingen duurzaam en verantwoord zijn'. ,,Wij vragen ons af hoe dit zich verhoudt met de beleggingen in kerncentrales. Wij verzoeken u tevens een toelichting te geven over nut en noodzaak van de beleggingen in het energiebedrijf Engie."

Bij het verantwoordingsorgaan van het ABP was niemand bereikbaar voor commentaar.