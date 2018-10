Bergse buurt: 'Wel degelijk overlast door joblodges'

Lange weg voor tweede supermarkt Dinteloord, gebrek aan ruimte in winkelhart

11:38 DINTELOORD - De discussie over een tweede supermarkt in Dinteloord keert in alle hevigheid terug op de politieke agenda. Dertien jaar loopt het dossier nu. De winkeliers in Dinteloord zijn het lange wachten beu. ,,Neem nu gewoon eens een standpunt in'', zegt Koos Boluijt van winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord.