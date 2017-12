Bergse burgemeester wil strengere regels voor raadsleden over gebruik social media

Ik ben verbijsterd!

Van den Kieboom plaatste na het lezen van de geheime notities de volgende facebookpost: ,,Eindelijk heb ik afgelopen week het vertrouwelijk dossier over Samarbete kunnen lezen. Ik ben verbijsterd! Als het waar is wat in het dossier op papier staat, kan ik niet langer vertrouwen hebben in de twee GBWP-wethouders van der Weegen en van der Velden."

Goed fatsoen

Die boodschap schoot een van de raadsleden in het verkeerde keelgat. Hij schakelde raadsgriffier Kees Terstappen in om na te gaan of wat Van den Kieboom via social media deelde wel door de beugel kan. In een brief laat Terstrappen Van den Kieboom weten dat hij, samen met burgemeester Petter, tot de conclusie komt dat 'er sec kijkend naar dit bericht geen wettelijke regel of regel uit onze gedragscode voor raadsleden is overtreden'. Maar daarmee is wat de raadsgriffier betreft de kous niet af. ,,Echter, de uiting op social media aan het adres van de in functie zijnde wethouders roept wel de vraag op of deze uiting niet indruist tegen de opvattingen en interpretatie van goed fatsoen jegens collega bestuurders naar de geest van de gedragscode." Reden voor de burgemeester hierover een gesprek aan te gaan met de fractieleiders.