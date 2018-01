Bergse burgemeester Petter: 'Actie tegen zwaar vuurwerk'

Onrustige jaarwisseling Bergen op Zoom: 'Het leek hier wel oorlog'

6:14 BERGEN OP ZOOM - Een auto aan de Plejadenlaan die in vlammen opgaat. Een invalidenwagen op zijn kant. Stenen door de ruiten. Een steekpartij in de Lievevrouwestraat. Bushokje Heiningen weer vernield. En veel meldingen van vuurwerkoverlast. De jaarwisseling in Bergen op Zoom is ronduit onrustig verlopen.