Bergse burgemeester Frank Petter sluit boek integriteitsrapport oud-wethouder Ton Linssen

BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter zet een streep onder het integriteitsrapport van voormalig wethouder Ton Linssen. Het rapport uit 2014 blijft geheim. Het vormde destijds wel de aanleiding om de integriteitsregels aan te scherpen. Nu dat is gebeurd, is verdere actie nu is niet nodig zo concludeert hij.

De schijn van belangenverstrengeling

In een uitgebreide verklaring gaat de burgemeester wel dieper in op de conclusies en maakt hij voor het eerst wereldkundig dat Linssen destijds wel de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt. Ook geeft Petter aan dat de onderzoekers concludeerden dat zowel Linssen als zijn medebestuurders (het college van B en W, red.) en ambtenaren 'onvoldoende ondernomen hebben om dat (de schijn van belangenverstrengeling, red.) te voorkomen'.

Die schijn was destijds niet expliciet opgenomen in de gedragsregels. Inmiddels is dat wel zo en dat maakt de gedragingen van Linssen volgens de huidige regels wel verwijtbaar. ,,Achteraf bezien wel. Met de bril van vandaag klopt dat. Maar nu is autorijden zonder veiligheidsgordel verboden, terwijl dat vroeger niet zo was", zegt gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf.

Integriteitsonderzoeken

Voortaan worden altijd de conclusies van integriteitsonderzoeken met de gemeenteraad gedeeld als er schending is van de integriteitsregels. 'Of deze nu zwaar of licht en of deze nu sterk verwijtbaar is of juist niet', zo schrijft Petter. ,,Ja, daaronder vallen nu ook rapporten waaruit blijkt dat de schijn van belangenverstrengeling is gewekt", aldus Van der Graaf.

Hoog Pinokkio-gehalte

Het onderzoek naar de oud-wethouder is destijds gehouden omdat Bergenaar Pierre Passier aan de bel trok over bouwpercelen aan de Fort de Roverweg in Halsteren. Hij vond dat Linssen buiten zijn boekje was gegaan door daar een kavel aan te schaffen en die een jaar later met veel winst door te verkopen. Passier kraakt de verklaring van Petter. ,,We hebben ervan geleerd en daarmee klaar. Ik vind dit een grote leugen en de verklaring heeft een hoog Pinokkio-gehalte. Ik begrijp nog steeds niet dat wat daar is gebeurd niet valt onder belangenverstrengeling. Dit is wegkruipen voor de werkelijk." Passier blijft dan ook volharden is zijn pogingen om via de rechter alsnog openbaarheid van het rapport af te dwingen.

'Lokale politieke maffia'

Linssen zegt dat de hele kwestie hem blijft verbazen en noemt die 'politiek onder de gordel'. ,,Soms kan je beter strafbaar zijn en echt iets fout hebben gedaan. Dan word je veroordeeld en gestraft, hetgeen dan terecht is. Nu word ik vier jaar besmeurd. Wordt geïnsinueerd dat je iets strafbaars hebt gedaan. Dat is politieke moord en vuilspuiterij door de lokale politieke maffia."