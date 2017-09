Bergse burgemeester Frank Petter: 'integer gehandeld bij bouwkavels Fort de Roverweg in Halsteren'

Helmig

Directe aanleiding voor het onderzoek waren v ermoedens van BSD-raadslid Piet van den Kieboom dat een en ander niet in de haak is. Daarbij draait het om twee van de vier percelen. Die komen op gemeentelijke grond en zijn al toegewezen aan twee kopers. Die zijn door makelaar Helmig aangeleverd. Van den Kieboom vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente nooit openbaar heeft gemaakt dat de bouwpercelen te koop zijn. En de makelaar eigenlijk heeft bepaald wie wel of niet in aanmerking komt voor de kavels. Hierdoor hebben niet alle inwoners dezelfde kans gekregen om de gronden te bemachtigen.

Geen beleid

Petter komt tot de conclusie dat dat laatste inderdaad zo is. Maar daarmee zijn in zijn optiek geen regels of wetten overtreden. ,,Ik heb geconstateerd dat er geen beleid op dit terrein is. Nergens is formeel vastgelegd hoe het college dient te handelen bij de verkoop van gemeentelijke percelen of gemeentelijk vastgoed. Hierdoor is er geen sprake van rechtsongelijkheid." Het feit dat de kandidaten zich via Helmig hebben gemeld bij de gemeente doet daar volgens de burgemeester niets aan af. De makelaar is daar zelf ook niet beter van geworden. Omdat de gemeente niet via hem een zoekopdracht heeft uitgezet, krijgt Helmig geen vergoeding.