Bergse bouwkoten weer in gebruik: ‘We gaan ervan uit dat Vastenavend doorgaat’

De bouwkoten zijn sinds begin februari dicht omdat ze te onveilig waren om in te werken. Al jaren wordt gepraat over nieuwbouw. De eerder gereserveerde miljoenen zijn terug in de reservekas vanwege de enorme bezuinigingsopgave van de gemeente. Om Vastenavend 2022 te redden, werd deze zomer besloten wél 450.000 euro vrij te maken voor een oplapbeurt. Een noodoplossing.