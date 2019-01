Bergse Bouwers niet blij met nieuw plan bouwkotten: ‘We krijgen een vierkante doos met kantine’

Tweede supermarkt in Dinteloord is niet rendabel

10:11 DINTELOORD - Een tweede supermarkt in Dinteloord is niet rendabel. Dat is de conclusie die wethouder Petra Lepolder trekt uit een marktonderzoek dat afgelopen maanden is uitgevoerd. “Wanneer alle partijen het onrendabel vinden, neem ik de verantwoording niet.”