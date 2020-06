Bergse bouwclubs mogen weer aan de slag

Dat zal allemaal geen probleem zijn, zegt voorzitter Ron den Houting van de Bergse Bouwers. ,,De meeste clubs komen daar in deze rustige bouwtijd niet eens aan. Als het heel druk is, zitten ze misschien met maximaal twaalf mensen.”

Vertraging bij de clubs

De bouwers zaten al weken te wachten op groen licht, vertelt hij. ,,Er is sinds maart, vlak na de Vastenavend, niks meer gebeurd.” De clubs lopen daardoor erg achter. Activiteiten zoals het afbreken van de wagen zal nu nog moeten gebeuren. Dat kan vertraging opleveren voor de rest van het jaar. ,,De bouwers hebben net als heel Nederland drie maanden vertraging. Het is de vraag of ze dat inhalen. Maar de grootste vraag is natuurlijk wat er met Vastenavend gaat gebeuren. Gaat de optocht door?”

Bij de Krabbeklutsers zijn ze deze week al samen geweest, vertelt Rob van Tilborg, die ‘zonder meer blij’ is dat het weer mag. Voor Ton Hopmans van BC Wij voelt het nog een beetje dubbel. ,,Het is alsof we nu terug in de tijd moeten.” De wagen staat nog in het bouwkot en de leden zullen die eerst moeten afbreken voor ze weer aan de slag kunnen.

Deze periode is altijd rustig voor de bouwclubs, zegt Hopmans. ,,Iedereen heeft zijn eigen zomerse activiteiten. Het is lastig om ineens weer op te starten.”

Leuk bouwseizoen