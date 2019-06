Bergse bouwclubs moeten langer wachten op nieuwe huisvesting: ‘terug naar de tekentafel’

BERGEN OP ZOOM - De nieuwe huisvesting voor de Bergse bouwclubs en Stichting Vastenavend loopt vertraging op. Het is de gemeente Bergen op Zoom niet gelukt om het werk daarvoor aan te besteden binnen het budget dat beschikbaar is. Wethouder Annette Stinenbosch wil na de zomer kijken wat er nog wel mogelijk is. Ze is nog steeds voornemens om een nieuw onderkomen voor de clubs te creëeren.

Maar hoe dat er uit gaat zien, is nu niet bekend. Het betekent in ieder geval wel dat het nog wel even duurt voor de clubs kunnen verhuizen, vertelt gemeentewoordvoerder Erwin Stander. ,,Het was de bedoeling om na de bouwvak te starten met de werkzaamheden voor de nieuwe bouwkoten. Dat gaat nu dus niet door.”

Sober plan

In september 2017 stelde de raad een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar voor complete nieuwbouw. Door de enorme prijsstijgingen in de bouwwereld bleek het oorspronkelijke plan niet haalbaar en is het begin dit jaar versoberd. Geen vier nieuwe loodsen, maar drie. Het huidige bouwkot aan de Calandweg zou gerenoveerd worden en dienst gaan doen als centrale opslagplaats. Voor het bouwen van de wagens zouden twee nieuwe loodsen gebouwd worden voor de bouwclubs en Stichting Vastenavend zou een nieuw Halwana krijgen. Oplevering; maart 2020.

Maar ook dat plan blijkt nu niet haalbaar. Het zou alleen lukken als er concessies gedaan worden, schrijft Stinenbosch in een brief aan de raad, na een gesprek gisteravond met onder andere Stichting Vastenavend en de Stichting Bergse Bouwers.

Terug naar tekentafel

Jammer vindt Bas van Oevelen het, voorzitter van de Stichting Vastenavend. ,,Maar het is goed dat we daar nu in dit stadium al achter komen.” De bouwers en de stichting zullen nu terug naar de tekentafel moeten, zegt hij. ,,We hebben een aantal jaar geleden vanuit de gebruikers een programma van eisen opgesteld, waarin staat wat we willen. Daar moeten we nu nog eens goed naar kijken, nu het niet haalbaar blijkt te zijn.”